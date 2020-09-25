Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.