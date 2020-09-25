Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı rahmetle andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:57 - Kaynak: AA
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