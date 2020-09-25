Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı - Son Dakika

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