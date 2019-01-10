Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." dedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere Karakas'a gelen Oktay, Simon Bolivar Havalimanı'nda Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Planlama Bakanı Ricardo Menendez tarafından karşılandı.

Oktay, havaalanında yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ilerleme kaydettiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'ya gerçekleştirdiği son ziyarette yapılan heyetlerarası görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileriye götürdüğünü ifade eden Oktay, bu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve özellikle de Maduro'nun yemin töreninde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etmek için Karakas'a geldiklerini söyledi.


Maduro'nun tekrardan halkın demokratik oylarıyla işbaşına gelmesinin hem Venezuela halkı hem de Venezuela için güzel günlerin habercisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını Venezuela halkına iletiyorum. Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı Bakan Açıkladı! Günlük Doğal Gaz Tüketiminde Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 06:00:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]