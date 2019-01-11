Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rordiguez ile görüştü.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela
Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rordiguez ile görüştü.
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro
'nun yemin törenine katılan Oktay, Askeri Akademi'de, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rordiguez ile bir araya geldi.
Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Aissami ve Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza'nın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasındaki birçok sektörü kapsayan iş birliklerinin genel seyri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Türk Hava Yollarının Venezuela'ya haftada 3 gün olan sefer sayısının artırılması ve kargo uçağı seferlerinin de başlatılması yönünde çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:24 Kaynak: AA
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