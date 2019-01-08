Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'ya Gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'ya Gidecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun göreve başlama törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'ya Gidecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun göreve başlama törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay yarın Venezuela'ya gidecek.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak Venezuella Cumhurbaşkanı seçilen Nicolas Maduro'nun perşembe günü düzenlenecek göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Venezuela ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay, ayrıca Venezuela'nın ve törenlere katılan ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Nicolas Maduro, fuat oktay, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İZBAN Grevi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 Gün Ertelendi Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:57:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'ya Gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]