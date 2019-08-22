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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai ve...

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Politbüro Üyesi Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Politbüro Üyesi Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Kabulde, Vietnam'ın Asya-Pasifik Bölgesi'nde önemli bir ortak olarak görüldüğü ve her alanda Vietnam ile iş birliğinin derinleştirilmek istendiği belirtildi.

Türkiye'nin Vietnam ile iş birliğinin geliştirilmesinin ikili ticaretin dengelenmesine ve artmasına katkıda bulunacağının ifade edildiği kabulde, Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığı takdirde iki ülke iş adamlarının kolay ticaret imkanlarından faydalanacağı vurgulandı.

Savunma sanayiinin Türkiye ile Vietnam arasında önemli bir işbirliği alanı olduğu belirtilen kabulde, Vietnam'ın talebi üzerine Türkiye'den savunma sanayii yetkililerinin Vietnam'a bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalındı.

Kabulde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye için tehdit olmadığı, Vietnam'ın FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlarla mücadele konusunda gerekli önlemleri alması gerektiği bildirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte Vietnam'a bir ziyaret gerçekleştirmek istediği de kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:27 Kaynak: AA
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