Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden yol çalışmasını incelemesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın işçiler ve basın mensuplarına baklava dağıtması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat Valiliğini ziyaret etmesi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat'ta yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Valiliğini ziyaret etti.