Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır."
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