Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşanan Bu Terör Eylemi, İslam Düşmanlığının Sınırları Olmadığını...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşanan Bu Terör Eylemi, İslam Düşmanlığının Sınırları Olmadığını...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA

fuat oktay, Güncel
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