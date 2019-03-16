Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşanan Bu Terör Eylemi, İslam Düşmanlığının Sınırları Olmadığını...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz."

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