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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur."
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