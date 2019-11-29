Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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