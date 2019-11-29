Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım tüm dünyada düştü, Türkiye'de yüzde 12'nin üzerinde arttı
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım tüm dünyada düştü, Türkiye'de yüzde 12'nin üzerinde arttı - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım tüm dünyada düştü, Türkiye'de yüzde 12'nin üzerinde arttı

6 saat önce

Türkiye'ye doğrudan gelen yatırım 2018'de yüzde 12'nin üzerinde arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım tüm dünyada düştü, Türkiye'de yüzde 12'nin üzerinde arttı, System.String[]

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2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımların yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde 12,6 arttığını duyurdu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklamasında, "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:26 
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