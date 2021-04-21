Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yeni atanan kabine üyelerini tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla bakanlık görevine atanan Derya Yanık, Vedat Bilgin ve Mehmet Muş'a, tebriklerini iletirken görevi devreden Zehra Zümrüt Selçuk ile Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sn. Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sn. Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Sn. Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Bakanlarımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk ve Sn. Ruhsar Pekcan'a ise gayret ve katkıları için içtenlikle teşekkür ediyorum."