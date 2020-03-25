Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılar

Toplantıya video konferans ile bağlanması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferanstan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetle, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi.