Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na katıldı
7 saat önce
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılar Toplantıya video konferans ile bağlanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferanstan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılar
Toplantıya video konferans ile bağlanması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferanstan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetle, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:13 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi