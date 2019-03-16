Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'ya Gitti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'ya Gitti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'ya gitti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında dayanışma sergilemek amacıyla Yeni Zelanda'ya giden Oktay ve Çavuşoğlu'nu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden bazı ilgililer uğurladı.

Oktay ve Çavuşoğlu, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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