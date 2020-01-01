Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Genelde gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep olduğunu görüyoruz."

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