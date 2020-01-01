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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Genelde gelir artırıcı önlemlerle ilgili...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Genelde gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep olduğunu görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Genelde gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep olduğunu görüyoruz."
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