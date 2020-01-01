Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Yerel Yönetimler Yasası) Gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (12) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (12) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yerel Yönetimler Yasası) Genelde gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep olduğunu görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Yerel Yönetimler Yasası) Gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep...

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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