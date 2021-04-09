Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün itibarıyla fiili olarak çalışılan 18 aşımız var. Bunların 7'sini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 3'ünün insan uygulamaları başlamış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı çalışmaları kapsamında, Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan Klinik Araştırmalar Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay ve Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel'den klinik hakkında bilgi alan Oktay, aşı depolama alanlarını, odaları ve kliniğin teknik imkanlarını inceledi.