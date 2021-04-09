Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı

09.04.2021 17:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandıCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün itibarıyla fiili olarak çalışılan 18 aşımız var. Bunların 7'sini yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün itibarıyla fiili olarak çalışılan 18 aşımız var. Bunların 7'sini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 3'ünün insan uygulamaları başlamış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı çalışmaları kapsamında, Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan Klinik Araştırmalar Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay ve Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel'den klinik hakkında bilgi alan Oktay, aşı depolama alanlarını, odaları ve kliniğin teknik imkanlarını inceledi.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Fuat Oktay, merkezin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu belirterek, şu an hazır olduğunu ve gelecek haftadan itibaren fiilen uygulamaya geçeceğini söyledi. Gönüllü olarak gelip, aşı yaptırmak isteyenlerin gerekli testler yapıldıktan sonra aşılanacağını kaydeden Oktay, "Bu merkezler dünya standartlarında sadece 4 yataklıdır. Şehir Hastanemizdeki bu merkez 20 yataklıdır. İlave 4 yatağımız daha var. Toplam 24 yataklı yapıyor yani burası dünya standartlarının çok çok üstünde olan bir merkez" dedi.'FİİLİ OLARAK ÇALIŞILAN 18 AŞIMIZ VAR'Aşı çalışmalarının da birçok noktada devam ettiğini kaydeden Oktay, "Bugün itibarıyla 18 tane fiili olarak çalışılan aşımız var. Bunların 7 tanesini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 3 tanesi insan uygulamalarına başlamış durumdadır. Çok daha yakın takibe aldık. Herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı, henüz aşı yaptırmamış ve koronaya henüz yakalanmamış vatandaşlarımızı burada gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa biz o kadar hızlı şekilde aşı çalışmalarında sona geliriz" diye konuştu.Fuat Oktay, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki aşı çalışmalarıyla ilgili de nisan ayının sonu itibarıyla geniş kitlelerde teste başlanacağını belirterek, bu aşının üretilmesiyle tüm dost ve kardeş ülkelerin erişiminin sağlanacağını söyledi.'DİKTATÖRLÜK GÖRMEK İSTİYORSA TARİHİNE BAKSIN'Gazetecilerin sorusu üzerine, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösteren Oktay, şunları söyledi: "Kendi çirkinliklerinin bize yansıması olarak görüyoruz. Avrupa nezdinde seçim dönemlerinde biz onu çok yaşıyoruz. Yani kendi seçimlerinde, kendi iç kamuoylarına dönüp, daha fazla oy alabilme uğruna dış politika nezdinde Türkiye'yi kullanma olayı. Hatta biz bunu başka ülkelerde de çok net gördük; ama şimdi görüyoruz ki Avrupa Birliği kendi içerisindeki çekişme ve çatışmaların mecrası olarak Türkiye'yi kullanma arzusunda gibi. Hiç kimse kusura bakmasın; kendi çekişme ve çatışmalarını, kendi içinde yaşasınlar, kendi içerisinde çözsünler. İtalya'nın başında olan zatın ne Cumhurbaşkanı'mıza ne de Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz. Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür. Cumhurbaşkanı'mıza gelince faşizmin de diktatörlüğün de her türlü vesayetin de karşısında duran, dimdik duran, milleti ile birlikte ekibi ile birlikte dimdik duran bir cumhurbaşkanı vardır. Cumhurbaşkanı'mız, son 20 yıla baktığımızda da her seçimde halkın teveccühü ile defalarca seçilmiş ve gelmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi iç çekişmelerini bahane ederek veya popülizmi yakalamak uğruna kendisini ispat etme uğruna Türkiye'ye veya Cumhurbaşkanı'mıza laf atmaya veya Cumhurbaşkanı'mız üzerinden iç siyaset oluşturmaya hakkı yoktur, Türkiye'ye dil uzatmaya hakkı yoktur. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da sessizlerin sesi olmaya ve mağdurların yanında olmaya bütün gücüyle devam edecektir."

Türkiye'nin, demokrasinin kalesi olmaya devam edeceğini belirten Fuat Oktay, "Türkiye; kimi, nerede, nasıl ağırlaması gerektiğini herkesten çok daha iyi bilir. Eğer bir protokol hatası arıyorlarsa kendilerine baksınlar. Kendi iç çekişmelerine baksınlar. Bizi karıştırmasınlar" dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli 3 aşımızın insan uygulamalarına başlandı - Son Dakika


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