Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti
29.04.2021 18:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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