Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

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