Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yerli Silahla Atış Yaptı
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-55K ile atış yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKE) tarafından üretilen Milli Piyade
Tüfeği MPT-55K ile atış yaptı. MKE Silah Fabrikasını ziyaret eden Oktay, MKE Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal tarafından karşılandı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yapılan MPT-76, MPT-55 ve MPT-55K üretim stantlarını gezdi. Silahlar hakkında yetkililerden bilgi olan Oktay, daha sonra atış poligonuna geçti. Poligonda kısa namlulu olarak üretilen MPT-55K ile atış yapan Oktay, silahın performansının çok iyi olduğunu ifade etti. Vali Yunus Sezer
, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can
, MHP
Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk
, ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
MKE ziyaretinde eşlik etti.
(Hasan Ay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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