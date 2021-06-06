Oktay: "Hedefimiz bu yıl ihracatta 200 milyar doların üzerine çıkmak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ihracatta hedefin bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu belirterek, "200 milyarla 210 milyar dolar arasında bir hedefi yakalamaya çalışıyoruz." dedi.

Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı ve Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen Yozgat İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Oktay, sözlerine Kovid-19 salgını sebebiyle bir süre ayrı kaldığı Yozgat'a yeniden kavuşmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, şehre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile geldiklerini, kentin ulaştırma, haberleşme ve iletişim altyapısı alanındaki ihtiyaçlarını yerinde inceleyip değerlendireceklerini söyledi.

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında test sürüşü gerçekleştirdiklerini aktaran Oktay, yapım çalışmaları bitmek üzere olan projenin Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi, burada da ulaşım kalitesini ve konforunu nasıl bir seviyeye taşıyacağını bizzat yaşadıklarını belirtti.

"Şuna inanıyorum ki bu proje hayata geçtiği andan itibaren Yozgatlısı, Sivaslısı, artık kendi aracı ile Ankara'ya gitmeyi tercih etmeyecek. Yani hayata geçmekte olan bir proje var ki her birimizin hayatına dokunacak." diyen Oktay, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, projeye emeği geçen herkese teşekkür etti.

Oktay, Yozgat Havalimanı projesinin de mega projelerden birisi olduğuna işaret ederek, "Türkiye havacılıktaki gelişimini dünyaya da ispatlamış bir ülke. Yani 56 havalimanına ulaşmış, bütün ağları örmüş. İnşallah bu yıl da yine Rize Havalimanı bildiğimiz kadarıyla bitmek üzere, muhteşem bir havalimanı ve yine gelecek yıl Yozgat Havalimanımız da bitecek. Havalimanı sayısı artarak devam edecek." diye konuştu.

Kargosuyla, havalimanlarıyla ve de havayolu firmalarıyla Türkiye'nin liderliğe oynamaya devam ettiğini vurgulayan Oktay, "Yozgat Havalimanımız da açıldığında gelecek yıl yurt dışındaki hemşehrilerimiz hızlı trenle, kara yolu ağıyla ve de hava yoluyla, çok daha konforlu bir ulaşımla memleketine entegre olacak." dedi.

"Gayemiz gönül coğrafyamızdaki her bir insanın derdiyle dertlenmektir"

Yozgat'ta bir kongre sürecinin geçirildiğini anımsatan Oktay, önceden görev yapan, görevi devralan tüm parti teşkilatına hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Oktay, aynı zamanda Yozgat'ta Cumhur İttifakı'nın da dimdik ayakta olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Bu bize güç verir. Ankara'da bizim çalışmalarımıza güçlü şekilde devam ediyor olmamız nasıl ki yerele güç verecekse, yerelin de burada bir ve beraber olması, dayanışma içerisinde olması, gönülden, muhabbetle birbirini seviyor olması da aynı şekilde Ankara'da bizlere güç verecektir, Cumhurbaşkanımıza güç verecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak düsturlarının hiçbir zaman geldikleri noktayı yeterli görmemek ve sürekli daha iyiye, daha ileriye gitmek olduğunun altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefleri biz koyarız, kendi hedefimizi egale eden yine biz oluruz. Çünkü biz AK Parti olarak bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz. Gayemiz gönül coğrafyamızdaki her bir insanın derdiyle dertlenmektir. Sadece Yozgat'ın, 81 ilin derdiyle dertlenmek değil. Nerede bir gariban, bir garip varsa, nerede bir mazlum varsa onun derdiyle dertlenmektir. Onun için biz 2023'ten sonra, 2051, 2071 dedik. Bunu anlayamadılar. Tabii ki anlamaları mümkün değil. Çünkü burunlarının ucunu görmüyorlar, hiçbir zaman görmediler. Ayasofya ve 100 yıllık hasret olan Taksim'deki cami açıldığı zaman milletimizin duyduğu gururu, yaşadığı heyecanı yaşayamadıkları için altında, kenarında, sağında, solunda ne bulabiliriz onun araştırmasına girdiler. Hangi hizmeti hayata geçirmeye çalışırsak çalışalım, hangi projeyi tamamlarsak tamamlayalım, hangi projeye başlamak istersek isteyelim yaklaşımları budur. Bunu İstanbul'da da, Ankara'da da görüyoruz, başka yerlerde de görüyoruz.

Görev aldıkları yerlerde temel atma töreni yoktur. Onlar da temel atmama töreni var. Onunla gurur duyarlar, tarihleri de buna müsaittir. Çünkü dikili taşları yoktur. Buradan sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Hiç kimse bizi hedeflerimizden alıkoyamaz. Hiç kimse bizi Doğu Akdeniz'de karaya hapsetmeyi aklının ucundan bile geçiremez. Hiç kimse doğal kaynak rezervlerimizi aramamızın, bulmamızın ve de işletmemizin önüne geçemeyecektir. Bakın hızlı tren dedik… Bugün şöyle bir tarihe bakıyoruz, 50-60 yıldır hiçbir şey yapılmayan bir alandan bahsediyoruz. Sadece burada mı hedeflerimizi yükselttik? Nereye, uzaya gözümüzü diktik. Bununla da dalga geçtiler. Aya gitme programını bile hayal dahi edemeyen bir muhalefetten bahsediyoruz. Peki biz bu çalışmalardan geri mi kalacağız? Biz bu çalışmaların sonuna kadar içinde olacağız. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye bu hedefine er veya geç ulaşacaktır."

"Dayanışma içerisinde olmamız, olmazsa olmazımız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dimdik durmanın, sadece teşkilat çalışmalarındaki faaliyetler anlamına gelmediğini belirten Oktay, "Bu zaten olması gereken bir konu. Helal olsun bize. Bir ve beraberiz demek aslında belki de hiç ifade etmememiz gereken bir şey. Dayanışma içerisinde olmamız, olmazsa olmazımız zaten." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmesiyle gurur duyduklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Uzaydan, enerjiden, birçok alandan bahsediyoruz. Sağlık alanındaki hizmetlerimizden bahsediyoruz. Hepiniz gördünüz salgın dönemindeki çalışmaları. Kendisini süper güç olarak gören ülkelerin nasıl da maske savaşlarına girdiklerini hep birlikte gördük. Biz kendi vatandaşımıza sadece maske değil, onun ötesinde, hiçbir eksikliği yaşatmayacak şekilde, hamdolsun, hizmetler verdik. Niye? Çünkü sağlık altyapımız hazırdı. Şehir hastanelerimiz hazırdı. Peki, bunları eleştiren kimdi? Muhalefetti. Onların ufku o kadar çünkü. Burnunun ucunu görmeyecek kadar gözleri kör. Hemen yanıbaşındakini duyamayacak kadar kulakları sağır. Onların gözü kör, kulakları sağır olabilir, onlar işitmeyebilir, görmeyebilir. Biz görmeye devam edeceğiz, biz vatandaşımızı, milletimizi duymaya devam edeceğiz. Biz gönül coğrafyasındaki iniltiler de dahil, duymaya devam edeceğiz ve elimizden geldiği kadar da buna cevap vermeye çalışacağız. Peki bunun devam etmesi tüm sektörlerde neye bağlı? Sanayimizin çarklarının dönmesine bağlı."

"200 milyarla 210 milyar dolar arasında bir hedefi yakalamaya çalışıyoruz"

Oktay, salgın dönemine baktıklarında sanayinin çarklarının tıkır tıkır işlemeye devam ettiğini gördüklerini söyleyerek, Ankara, İstanbul ve birçok ildeki sanayi odası başkanlarının, kendilerine "Hayatımız boyunca yatırım iştahının bu denli yüksek olduğu bir dönemi yaşamadık" dediklerini anlattı.

Bunu, sıkıntıların azami seviyeye çıktığı salgın döneminde söylediklerini belirten Oktay, "Hamdolsun hedefimiz bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkmak ihracatta. 200 milyarla 210 milyar dolar arasında bir hedefi yakalamaya çalışıyoruz. Hatta bunun da üzerine çıkmak yine kendi hedeflerimiz arasında. Bunu da başaracağız." diye konuştu.

Yozgat'a teşkilat olarak, birlik, beraberlik, dayanışmanın ötesinde başka görevler de düştüğünü ifade eden oktay, şöyle konuştu:

"Burada bizlere düşen görev budur. Artık Yozgat'ın ilçeleriyle birlik ve beraberliğini gösterme zamanı geldi, geçiyor. Yatırımda yerini almalı, Türkiye'nin kalkınmasındaki yerini almalı, istihdamda kendi istihdamını yerelde üretmeli, kendi üretimini gerçekleştirmeli ve bu ihracat treninde artık Yozgatlı da olmalı. Var ama çok az, yetmez. Biz Yozgat'ı şöyle biliyoruz, vatan ve millet dendiğinde hiç sağına soluna bakmadan dosdoğru yürüyen, ölüme seve seve giden ve yakınını şehit verdiğinde, '2 çocuğum daha var, çocuklarım da bu vatan için feda olsun' diyen anne ve babaların olduğu bir memleket. 81 ilimizde de biz bunu yaşıyoruz. Bu toprağın insanı şunu da anlamalı, yatırım, üretim, istihdam, ihracat demek, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi demek. Bu söylediğimiz konularda Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duruyor olmamız demektir."

Yozgat'a yapılan yatırımlar istihdamı arttıracak

Yozgat'ta yatırıma dönük çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Oktay, Yozgat- Yerköy arasında bulunan Yerköy Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) çalışmaların salgın döneminde yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi.

Oktay, şunları kaydetti:

"İstihdam orada arttı; kısmet olursa da 8 bine kadar da çıkaralım istiyoruz. Hemen diğer tarafta Boğazlıyan OSB son derece müsait bir ortam... Kayseri hemen yanı başında, müthiş bir talep var. Boğazlıyan teşkilatıyla birlikte 'Biz varız' dedi. 'Biz varız' dediğinde çalışmak bir başka güzel oluyor. Biz de bütün gücümüzle yanlarında olduk. Yerelden kalkınma dedik. Arzumuz hemen Yozgat ve Sorgun arasındaki Bozok OSB'yi harekete geçirmektir. O çalışma da başladı. Oradaki hedefimiz de burayı tamamlamak. Ama neye ihtiyacımız var? OSB'yi yapıp da altyapısı yapıp tamamlamak bir şey ifade etmiyor. Doğalgaz sorunu da çözüyoruz. Altyapı yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sağ olsun yakından takip ettiği bir proje sözü var ve bu yıl orayı tamamlayacağız. İhtiyacımız olan ne? Yatırım. Dolayısıyla kollarımızı sıvayıp Yozgat'a yatırımcıyı bir şekilde getiriyor olmamız gerek. Her birimizin görevi bu. Ben Yozgat'ın bunu da başaracağına yürekten inanıyorum. Ben şimdiden yapacağınız bütün çalışmalar için teşekkür ediyorum."

"Büyük davalar, büyük gayretler ve büyük fedakarlıklar ister"

"Büyük davalar, büyük gayretler ve büyük fedakarlıklar ister" diyen Oktay 2053, 2071 hedeflerine durmadan ilerleyeceklerini vurguladı.

Oktay, bu doğrultuda özellikle gençlere ve kadınlara inançlarının tam ve sonsuz olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Biz 2023'te de yolumuza aynı devam edeceğiz; hem de daha güçlü olarak devam edeceğiz. Bu yola devam edecek olan gençler size büyük görev düşüyor, kadınlarımıza çok daha büyük görevler düşüyor. Bir evde, sokakta, camiada, ilde, ilçede, beldede, ortamı değiştiren, sohbeti değiştiren, oraya sadece huzuru getiren değil aslında, onun çok ötesinde huzurla birlikte kalkınmayı da beraberinde getiren kadınlarımız. Biz kadınlarımızın da bu kalkınma hamlesinde gençlerle birlikte yanımızda olduğunu biliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde sunduğunuz her katma değere destek vereceğimizin, yanınızda olacağımızın sözünü de ben buradan bir kez daha vermek istiyorum."