Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir cafede sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat
'ın Çekerek
ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir cafede sohbet etti.
Oktay, AK Parti
Seçim İrtibat Bürosu açılışı için geldiği Çekerek'te vatandaşlara hitap etti.
Hitabın ardından doğduğu evin bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'ndeki Spor Sokak'a geçen Oktay, mahallenin çocuklarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Oktay, daha sonra bir kafede Çekerek Lisesinde aynı dönemde okuduğu lise arkadaşlarıyla buluştu. Oktay, lise arkadaşlarıyla sohbet etti, hasret giderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:40 Kaynak: AA
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