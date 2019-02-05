Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Karşıladı
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Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:25 Kaynak: İHA
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