Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Karşıladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Karşıladı

1 saat önce

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Karşıladı, System.String[]
Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı resmi törenle karşıladı. Çipras, Fuat Oktay ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:25 Kaynak: İHA

Politika
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