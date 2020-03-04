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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur."
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