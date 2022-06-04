Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı

04.06.2022 15:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit'in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit'in cenaze törenine katıldı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Yusuf Yerkel, eşi Sümeyra Keleş Yerkel ve aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve bazı AK Parti milletvekilleri ve yöneticiler de katıldı.

Cenaze töreni öncesi anne Yerkel'i, Zehra Zümrüt Selçuk ve yakınları teselli etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Zahit'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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