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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı: Daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı: Daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle paylaşım yaptı. Yılmaz paylaşımda, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede, eğitimden yasal düzenlemelere kadar pek çok alanda yaptığımız çalışmalarla daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı: Daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz
25.11.2023 - 20:31,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede, eğitimden yasal düzenlemelere kadar pek çok alanda yaptığımız çalışmalarla daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.

"ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

Yılmaz, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetsiz bir Türkiye için "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' mesajı: Daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz

"DAHA ADİL BİR TOPLUM İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Temel değerler ve aile birliğine sahip çıkarak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi güçlendirme çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Kadına yönelik şiddetle mücadelede, eğitimden yasal düzenlemelere kadar pek çok alanda yaptığımız çalışmalarla daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yayımlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili Genelge' de bu kararlılığımızı ve bütüncül yaklaşımımızı vurguluyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadın, erkek, genç ve yaşlı her bireyimizi büyük ailemizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Kadın

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Son Dakika Kadın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' mesajı: Daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı: Daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz - Son Dakika
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