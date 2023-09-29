Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2026'da tek haneye düşecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2026'da tek haneye düşecek

Son Güncelleme: 29.09.2023 13:26

Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren enflasyonun gerilemeye başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tek haneler için 2026 yılını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun düzenlediği Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, enflasyonda tek haneler için 2026 yılını işaret etti.

"DÜNYADAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEKTE"

Dünyadaki gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğini belirten Yılmaz, "Dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, jeopolitik gelişmeler Türkiye'yi de mutlaka etkilemektedir. Gelişmiş ülkeleri dahi alabora eden küresel fırtınadan ister istemez biz de etkileniyoruz. Küresel düzeyde enerji, gıda, iklim değişikliği ve jeopolitik gerilimler kaynaklı birçok sorunla karşı karşıyayız. Dünyada enflasyon oranları birçok ülkede hala uzun dönem ortalamalarına göre yüksek seviyelerde seyretmektedir; aldıkları birçok tedbire rağmen. Bu dünyadaki küresel atmosfere rağmen Türkiye hedeflerinden kopmadan yolunda ilerlemeye devam ediyor. Nice badireleri hep birlikte atlattık. Bugün dünyamızın, bölgemizin yaşadığı badireleri de hep birlikte atlatacağız. Enflasyon kaynaklı gıdada kira ve kira seviyelerinde hayat pahalılığını oluştuğunu, aksaklıkları, esnafımızın finansmana erişim başta olmak üzere talep ve beklentilerinin farkındayız. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

EKONOMİDE ÖNCELİK VERİLEN 2 HEDEF

Ekonomide öncelik verilen iki hedefi paylaşan Yılmaz, "Önümüzdeki yılın özellikle bu büyük yükünü hep birlikte omuzlamamız milli bir dayanışma içinde, bu çok önemli. Bunu başardığımızda sadece deprem bölgelerimiz daha güçlü bir şekilde yenilenmiş olmayacak, ülkemizin kalkınma sürecinde yerini almış olmayacak, tüm Türkiye de bundan istifade edecek. İnşallah çok daha bünyemizi güçlendirmiş bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Birinci amacımız bu. Depremin yol açtığı zararları, tahribatı gidermek. Diğer bölgelerimizde deprem veya diğer afetlerle ilgili riskleri azaltıcı işler yapmak. İkinci hedefimiz; enflasyonu tek haneli rakamlara yeniden düşürmek, Orta Vadeli Programımızda kademeli bir şekilde." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON DA TEK HANE İÇİN 2026'YI İŞARET ETTİ

Enflasyonda tek hane için tarih veren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Bir anda tabii ki bu olmayacak. Kademeli bir şekilde gelecek yıldan başlayarak bir düşüş trendine giren enflasyonun 2026'da yüzde 8.5'lara kadar düşmesini bekliyoruz. Geçmişte bunu biz başardık, tek haneli rakamları yine hep birlikte inşallah başaracağız. Orta vade içinde tek haneli rakamlara gideceğiz. Güncellenmiş para politikamızla, maliye politikamızla, yapısal reformlarımızla inşallah bütün bunları uyumlu, koordineli bir şekilde hayata geçirerek tek haneli enflasyonları göreceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2026'da tek haneye düşecek - Son Dakika
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