Cumhurbaşkanı yardımcısından Fazıl Say konseri açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fazıl Say'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok sıcak bir ortamdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fazıl Say'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok sıcak bir ortamdı. Güzel de bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür şeyler artarak devam eder" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz

Kestane Üretimi 'Gal Arısı' Tehdidi Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir

Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor

1'e 5 Veren Romonoz Koyunları Sayesinde Paraya Para Demiyor