Cumhurbaşkanı yardımcısından Fazıl Say konseri açıklaması
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fazıl Say'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok sıcak bir ortamdı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fazıl Say'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok sıcak bir ortamdı. Güzel de bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür şeyler artarak devam eder" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:20
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