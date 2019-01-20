Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı yardımcısından Fazıl Say konseri açıklaması

Cumhurbaşkanı yardımcısından Fazıl Say konseri açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fazıl Say'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok sıcak bir ortamdı.

Cumhurbaşkanı yardımcısından Fazıl Say konseri açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fazıl Say'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok sıcak bir ortamdı. Güzel de bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür şeyler artarak devam eder" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:20 

Fazıl Say, fuat oktay, Ekonomi
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