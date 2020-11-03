Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni bombalayan pilot, son sözlerinde de inkarı sürdürdü - Son Dakika

Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni bombalayan pilot, son sözlerinde de inkarı sürdürdü

03.11.2020 20:47
Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni bombalayan pilot, son sözlerinde de inkarı sürdürdü, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların son sözlerinin dinlenilmesiyle devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların son sözlerinin dinlenilmesiyle devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılan duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı.

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada son sözleri dinlenilen eski pilot üsteğmen Müslim Macit, adil yargılanmadığını, savunma hakkının kısıtlandığını öne sürdü.

Soruşturma aşamasındaki ifadelerinin kendisine ait olmadığını ileri süren Macit, darbe girişimi sırasında herhangi bir uçuş yapmadığını, bunu da ispatladığını iddia etti.

Akıncı Üssü'ne amirlerinin emriyle terörle mücadele harekatı için geldiğini savunan Müslim Macit, "Benim gibi vatan ve millet bağımlısı insanlar bir komployla uydurma suçlarla mahkum edilerek, aslında vatana ihanet ediliyor." dedi.

"Büyük bir yanlış yapılıyor. Gerçekler ortaya çıktığında her şey için çok geç kalınmış olabilir" diyen Macit, beraat talebinde bulundu.

Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubu eski yüzbaşı Özay Cödel de suçsuz olduğunu, hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü.

Eski binbaşı Ali Tiryaki, üzerine atılı suçlamaları ve hukuksuz olduğunu iddia ettiği aleyhindeki delilleri kabul etmedi.

Genelkurmay Başkanlığının emriyle Akıncı Üssü'ne gittiğini, burada herhangi bir faaliyetinin olmadığını savunan Tiryaki, vatan, millet ve devletine bağlı biri olduğunu iddia edip, beraat talep etti.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında 181'inci Filo Komutanı olarak görev yapan ve suç tarihinde uçakla Ankara'ya gelen eski pilot binbaşı Ahmet Özdemir, mahkeme heyetinden adil bir karar vermesini istedi.

Darbe girişimi sırasında Gören uçağında bulunan eski yarbay Olgun Acuce de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde düğüne katılan komutanları derdest ederek Akıncı'ya getirilmesini sağlayan eski binbaşı Gökhan Maldar, "Mahkemenize söylenecek son sözüm yok. Son sözümü, gerçek adalet sağlandığı gün söyleyeceğim." ifadesini kullandı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Kemal Mutlum da mahkemeden somut delillere dayanarak karar vermelerini beklediğini söyledi.

"Her şeye rağmen ümitvarım. Bir gün gerçek adalet güneşi doğacaktır." diyen Mutlum, beraatını istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

15 Temmuz 2016, Darbe Girişimi, Akıncı Üssü, Pilot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni bombalayan pilot, son sözlerinde de inkarı sürdürdü - Son Dakika


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