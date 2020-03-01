Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL
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