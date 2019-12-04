Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman'a ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. - LONDRA

Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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