"Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi' - Son Dakika

"Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi. Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir.: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür" dedi.

(İHA)

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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