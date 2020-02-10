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"Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi. Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir.: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür" dedi.
(İHA)
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