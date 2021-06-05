Üye Girişi
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta - Son Dakika

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta

05.06.2021 12:20
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta, System.String[]

Adını 1829 yılında kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan Zonguldak Uzun Mehmet Cami'nde Cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımıza hitap etti, caminin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Adını 1829 yılında kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan Zonguldak Uzun Mehmet Cami'nde Cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımıza hitap etti, caminin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Uzun Mehmet Camii açılışında yaptığı konuşmada; şehrimizin sembollerinden birisi olacağına inandığım, şehrimize yakışır bir eser olan Uzun Mehmet Cami'nin ilimize, ülkemize, Alem-i İslam'a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Camiyi şehrimize kazandıran hayırseverlerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

MFA Koca Yusuf Maske Fabrikası Yeni Üretim Tesisleri Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Açıldı

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan MFA Maske Fabrikasının açılışını yaptı. Konuşmasında "kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesisi olan, şehrimizin gelişen sanayisini temsil eden bir eseri Zonguldak'a kazandırmanın onurunu yaşıyoruz, fabrikanın istihdamla beraber şehrin ihracatının gelişmesinde de katkıları olacaktır. Tesisin bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu fabrikayı şehrimize ve ülkemize kazandıran her iki sahibini ayrı ayrı kutluyorum " dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filyos'ta

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı açılış ve Doğalgaz İşletme Tesislerinin Temel Atma Törenini gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada " tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'dayız heyecanlıyım. Bu eserin mazisi 150 yıl, 150 yıllık bir hayal olan Filyos Limanı'nın ve doğalgaz işleme tesislerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz " dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında "büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabilecekleri, uluslararası ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos limanını hayata geçiriyoruz" dedi. Karadeniz'de 135 milyar m3 yeni doğalgaz keşfinin müjdesini vererek bu itibarla Karadeniz'deki toplam doğalgaz keşfimiz 540 Milyar m3'e ulaştı, bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilimizdeki programı kapsamında Zonguldak Belediyesini ziyaret etti. Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden ve en kapsamlı tatbikat olan "Deniz Kurdu Tatbikatına" canlı bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledi. Ziyarete Valimiz Mustafa Tutulmaz' da eşlik ederek Sn. Cumhurbaşkanımıza gün içerisinde açılışını yaptığı Uzun Mehmet Cami'nin mermere işlenmiş resmini takdim etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta

Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet, Zonguldak, Cuma, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta - Son Dakika


Son Dakika

Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu         
18:39
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım         
17:58
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir         
17:36
Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?         
16:17
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 19:13:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement