CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN SAMSUN BİLSEM'E BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Samsun R. K. BİLSEM, TEKNOFEST'te BİRİNCİLİK ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. .

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nın BİRİNCİSİ, BİLSEM'lerden. .

TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda Samsun R. K. BİLSEM öğrencilerimizden

Ferhat Erim Öztürk ile Zeynep Nisa Certel'in ve danışman öğretmenleri İdil Kefeli'nin "Bir Kutu Oyunu Tasarımı: Arktik Bölgede neler oluyor? " isimli projesi Türkiye BİRİNCİSİ oldu. .

Türkiye BİRİNCİSİ olan öğrencilerimiz ve öğretmenimiz, Kutup Araştırmaları Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Burcu Ersoy tarafından Ulusal Kutup Şenliğine de davet edildi.

Ödülün takdimini yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.