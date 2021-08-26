Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl Dönümü Dolayısıyla Ahlat Ziyareti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl Dönümü Dolayısıyla Ahlat Ziyareti

26.08.2021 00:42
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl Dönümü Dolayısıyla Ahlat Ziyareti

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı Ahlat'ta, Vali Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay ile birlikte, Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Ak Parti Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Daha sonra Ahlat Çarho mevkiinde bulunan 1071 Millet Bahçesine gelerek burada bulunan vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında;

"Demiri demirle dövenlerin Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şehadet etmek üzere bir kez daha Ahlat'tayız, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatan haline gelmesi ve o şekilde kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum,

Ahlat'ta yapılan yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan;

Bu yıl yurt dışından gelenleri görmek de ayrı bir duygu. Okçuluk Vakfı ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının emekleri de büyük. Geçtiğimiz yıl Ahlat Gençlik kampının açılışını yapmıştık. Bu yıl da millet bahçesinin açılışını yapıyoruz. Resmi otogar açılışı ülkemize hayırlı olsun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan maziden atiye köprü eseri olan bu eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Anadolu'nun Fatihi, Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'dan bugüne kadar her seviyede millete hizmet etmiş, eser vermiş, gönüller yapmış tüm büyüklerini tazimle andığını söyledi.

Daha sonra Han Otağını ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik alanında gerçekleştirilen atlı cirit ve atlı akrobasi gösterilerini izledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ziyaretinde MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, GenelKurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kuvvet Komutanları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce eşlik etti.

Etkinlik alanı ziyaretinden sonra Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, burada bölge valileri ile toplantı yaptı. Toplantıya kabine üyeleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl Dönümü Dolayısıyla Ahlat Ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl Dönümü Dolayısıyla Ahlat Ziyareti - Son Dakika
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