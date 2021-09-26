CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ROKET KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜNÜ ADANA BİLSEM'E VERDİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ROKET KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜNÜ ADANA BİLSEM'E VERDİ

26.09.2021 03:05

Azimle, tutkuyla, inançla ve büyük bir heyecanla her zaman daha da yükseği hedefleyen BİLSEM'ler göklere imza atma yolunda emin adımlarla ilerleyip başarılarına kaldığı yerden devam ediyor.

Azimle, tutkuyla, inançla ve büyük bir heyecanla her zaman daha da yükseği hedefleyen BİLSEM'ler göklere imza atma yolunda emin adımlarla ilerleyip başarılarına kaldığı yerden devam ediyor.

Gelecek BİLSEM'lerin kanatları altında...

TÜBİTAK Roket yarışmasında BİLSEM'lerden büyük başarı. .

Geleceğin mucitleri Adana BİLSEM Eryurt Roket Takımı öğrencilerimizin hazırladığı roket, #TEKNOFEST2021'de Roket Kategorisinde Türkiye BİRİNCİSİ oldu ve Adana BİLSEM takım kaptanımız Sudenaz Sofuoğlu, diğer üyeler Gözde Naz Yılmaz, Fatma Tuana Temelli, Muhammet Emre Okuducu, Semih Korkutan, Fatih Gökoğlu ve danışman öğretmenimiz Cüneyt Özür kupa ve ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyfendinin elinden aldı.

NASA'da çalışan ilk Türk Kadın Bilim İnsanı Dilhan Eryurt'tan esinlenerek aldıkları "Eryut" ismi ile 3 kız 3 erkek öğrenciden oluşan takımımız ayrıca pozitif enerjisi, canayakınlığı ve mücadeleci ruhu ile "en iyi takım ruhu" ödülüne de layık görülmüştür.

Geleceğin mucitleri öğrencilerimizi, danışman öğretmenimizi, TEKNOFEST'te katılan tüm BİLSEM'lerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, BİLSEM, Roket, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ROKET KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜNÜ ADANA BİLSEM'E VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ROKET KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜNÜ ADANA BİLSEM'E VERDİ - Son Dakika
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