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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikasındaki İşçilerimizle Buluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikasındaki İşçilerimizle Buluştu

02.07.2021 19:06
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikasındaki İşçilerimizle Buluştu, System.String[]

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tank paleti fabrikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tank paleti fabrikasını ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile eşlik etti.

Ziyaret sırasında fabrika çalışanlarına hitap eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

FABRİKAMIZIN MÜLKİYETİ HAZİNE'NİN, TAHSİSİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIMIZINDIR.

"Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımıza aittir. Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortaktır. Hani diyorlar ya ' Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, % 49'uyla. % 51 Türk ortaklara aittir. Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. "

KATARLI GENÇLERİN SINAVSIZ TIP FAKÜLTESİNE GİRECEĞİ GERÇEK DEĞİL.

"Katar'ın çocuklarını, gençlerini tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey, yok. Buna desek ki gel bunu ispat et. Hangi Katarlı öğrenciyi biz üniversitelerimize veya tıp fakültesine sınavsız aldık. İspat et. Hukukta bir kaide var. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer iddianı ispat edemezsen namertsin. Bunu ispat edeceksin. Yok böyle bir şey, olamaz. Sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra imtihanlar var. Böyle bir şey olabilir mi? "

İNŞALLAH 2023'ÜN BAŞINDA ALTAY TANKI'NI ORDUYA TESLİM TÖRENİ YAPACAĞIZ .

" (Altay Tankı) Şimdi yazılımdaki gençlerimize sordum, dedim, 'Ne zaman bitiriyoruz bu işi? ' 'En kısa zamanda. ' diyorlar. En kısa zaman ne zaman? Artık bize bunu söyleyin. Tabii kendilerine en sonunda şunu söyledim. Dedim ki, '2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? ' Siz var mısınız? ' Evet, maşallah. Biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay'ın bir defa inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. "

BURASI PALET FABRİKASI AMA İNŞALLAH TANKI DA BURADA ÜRETECEĞİZ

"Her ne kadar burası bir palet fabrikasıysa da ama inşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım da burada var. Tabii biz bu fabrikanın yabancısı değiliz. Yaklaşık 9 yıl önce, 15 Kasım 2012'de burada 244'üncü Fırtına Obüsümüzün gövde kaynağını, belki o günü yaşayanlar vardır, sizlerle birlikte atmıştık. Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 Fırtına Obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. Türkiye'nin sınırlarının korunmasında ve sınır ötesi harekatlarında adeta destan yazan Fırtına Obüslerinin üretiminde emeği, alın teri olan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl itibarıyla yeni nesil Fırtına Obüslerimizin üretimine başladık. İnşallah bundan sonra kahraman topçularımız çok daha güçlü, çok daha donanımlı bir şekilde düşmanlarımızı yer ile yeksan etmeyi sürdürecektir.

Libya'da olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi aynen devam edecektir. Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni inşallah kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Bunu sizlerle başaracağız. İnşallah Altay Tankımızın da kendi sınıfının en ileri sistemleriyle donanmış olarak sahada görev yaptığı günleri yakında göreceğiz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla yakında hizmete girecek olan TİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak yeni nesil Fırtına Obüslerimizle Altay Tankımızla da karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız, hiç endişeniz olmasın. "

GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİNE SAHİP OLMADAN İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZE SAHİP OLAMAYIZ.

"Güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip olamayız. Önce bunu başaracağız. Onun için zırhlı taşıyıcıları çok mu çok önemsiyorum. Çünkü ona güvenle bakıyoruz. Zira bizi bu alana önem ve öncelik vermeye mecbur eden nedir? Savunma sanayindeki güvenilir olmaktadır. "

Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye, Altay, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikasındaki İşçilerimizle Buluştu - Son Dakika


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