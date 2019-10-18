Son Dakika Haberleri: "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bekası açısından tarihi bir duruş sergiledi"
Son Dakika Güncel 'Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bekası açısından tarihi bir duruş sergiledi'

"Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bekası açısından tarihi bir duruş sergiledi"

1 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye ve ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin sınırlarını korumada ve sınırlarının hemen dışında kendisine yönelik oluşacak tehditlere karşı nasıl önlemler alabileceğini göstermedeki kararlığını açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Suriye'de bulunan ülkelerin de bu konuda Türkiye'yi nihayet anladıklarını görüyoruz. Bu bakımdan Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan mutabakat, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın mutabakatla hayata geçmesi Türkiye'nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır."

Avdagiç, 5 gün içinde terör unsurlarının bölgeyi terk etmesinin ardından, güvenli bölgenin hızlıca tesis edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergilediğini vurgulayan Avdagiç, "Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk iş dünyası her şart altında bütün gücümüzle devletimizin ve ordumuzun yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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