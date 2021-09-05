Cumhurbaşkanımız Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Binasının Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanımız Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Binasının Açılış Törenine Katıldı

05.09.2021 05:47
Cumhurbaşkanımız Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Binasının Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Binasının Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Binasının Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Diş Hekimliği Fakültemizin 2013 yılından beri faaliyette olduğunu ifade ederek, "Halen 81 öğretim kadrosuyla eğitim ve diş hastalıkları tedavisi hizmetlerini yürüten fakültemiz, yeni öğrencileriyle birlikte 452 mevcuda ulaşmıştır. Fakültemizin yeni hizmet binası sayesinde, hem buradaki eğitim-öğretim, hem de vatandaşlarımıza verilen diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerinin kalitesi, nitelik ve nicelik olarak bir hayli yükselecektir. " dedi.

Rize-Artvin Havalimanı'nın Üniversitemizin gelişmesine önemli katlı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diğer şehirlerinden ve yurt dışından Üniversitemize gelecek öğretim üyesi, araştırmacı ve öğrencilerle Rize'nin cazibesinin de artacağını vurgulayarak, "Esasen, yaklaşık 15 yıl önce kurulan Üniversitemizin bugün geldiği yer zaten iftihar vericidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 fakültesi, 3 yüksekokulu, 6 meslek yüksekokulu, enstitüsü, 17 uygulama ve araştırma merkezi, bünyesinde görev yapan 1. 231 akademik personeli, 600'ü 51 farklı ülkeden olmak üzere toplam 18 bin 500 öğrencisi ile her geçen yıl artıyor, gelişiyor. Üniversitemiz bugün, 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasında 12. sırada yer almaktadır. Bu ciddi bir başarıdır. Uluslararası alanda da 1. 500 üniversiteyi kapsayan 2021 listesinde ülkemizi temsil eden 43 yükseköğretim kurumundan biridir. TÜBİTAK ve TÜBA programlarında üst sıralarda yer alan üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde de göreceğiz. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Üniversitemizle de önemli bir marka haline geleceğini söyleyerek, "Bilimin, araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin kök salmadığı bir şehrin, diğer alanlarda hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Rize artık dereleri, yaylaları, çayı, balığı ve diğer güzellikleri yanında, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir. Bunu siz başaracaksınız, hocalarımız başaracak. Hep beraber, hocalarıyla, öğrencileriyle inşallah Rize'den çok çok farklı bir başarı sesi çıkacak. Hayranlık verici başarılara imza atan Rizelilerin, üniversitemizi de zirveye taşıyacaklarına ben inanıyorum. Bunun için tüm hemşerilerimden üniversitemize sahip çıkmalarını bekliyorum, tüm hayırseverlerimizden sahip çıkmalarını bekliyorum. " dedi.

Yeni fakülte binamızın hayırlı olmasını dileyen ve emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyenlere ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Daha sonra, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kumaş'ın ettiği duanın ardından kurdele kesilerek yeni fakülte binamızın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Dr. Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, RTEÜ Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret Bayraktar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er, STK üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanımız Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Binasının Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanımız Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Binasının Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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