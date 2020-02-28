"Cumhurbaşkanımız ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını kaydetti. Altun, görüşmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, milyonlarca insanı sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimiz kanlarının eklendiğini belirterek, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını vurguladı" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin medya kurumlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını ifade etti. Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, milyonlarca insanı sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimiz kanlarının eklendiğini belirterek, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını vurguladı" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.

İdlib hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Altun, İdlib için yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını vurguladı.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmelerde liderlerin taziyelerini ilettiğini ve desteklerini ifade ettiklerini kaydetti.

"2 BİN 38 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Sahadaki son durum hakkında da bilgi veren Altun, 10 Şubat'tan bu yana toplamda 2 bin 38 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

(Batuhan Yaşar/İHA)