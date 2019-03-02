Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, "Cumhurbaşkanımızı Ordu'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Tekintaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 3 Mart Pazar günü Ordu'ya yapacağı ziyaret öncesi daire başkanları ve birim müdürleriyle toplantı yaptı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tekintaş, "Cumhurbaşkanımızın ilimize yapmış olduğu katkı ve hizmetler, gösterdiği özen ve alaka için teşekkür ediyor, güzel bir karşılama için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
"Cumhurbaşkanımızı Ordu'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diyen Tekintaş, "Cumhurbaşkanımızın 22. kez Ordu'ya gelişiyle ilgili hazırlıkları gözden geçirmek ve koordinasyonu sağlamak üzere toplandık. Cumhurbaşkanımızın geliş programı doğrultusunda planladıklarımızı gözden geçirdik. Yaklaşan seçimler dolayısıyla tüm tedbirler alındı." dedi.
Tekintaş, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlamanın onurunu yaşayacağız. Cumhuriyet Meydanı
'nda halkımızın yoğun katılımıyla güzel bir karşılama, ağırlama ve uğurlamayı gerçekleştirmek istiyoruz. İnanıyoruz ki ilimiz, 31 Mart'ta da çok daha büyük kazanımlarla ve yeni çalışma hızıyla yoluna devam edecektir. Mensubu olduğumuz AK Parti
'nin bu süreçte başarılı olması için tüm ekiplerin çalıştığını görüyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun geleceği için aynı duygularla çalışmayı sürdürmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki milletimiz bu güven ve istikrar ortamının devamını tekrar sağlayacak ve bu süreçte biz de başarımızı yeniden tescil etmiş olacağız. Bunun için halkımızı bu güzel günü, güzel anı yaşamak üzere 3 Mart Pazar günü saat 13.30'da Altınordu
Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyoruz."