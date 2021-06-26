Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, eser siyasetiyle, icraatlarla 21. yüzyıla damga vurmaya, tarihe imza atmaya devam ediyor.
Kanal İstanbul ile, Güçlü Türkiye yolundaki yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdüreceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun #KanalİstanbulKazananTürkiye pic. twitter. com/WzEU6wnqcu
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 26, 2021
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Cumhurbaşkanımızın Öncülüğünde Bakanımız Sn. Soylu ve Diğer Bakanlarımızın Katılımıyla Kanal İstanbul Projesinin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika