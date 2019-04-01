Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile Çelişen İfadesi Olmamıştır"

Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile Çelişen İfadesi Olmamıştır"

17 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.

Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile Çelişen İfadesi Olmamıştır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:08 Kaynak: AA

Twitter, Fahrettin Altun, İstanbul, Binali Yıldırım, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun'dan İstanbul Açıklaması İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar! AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile Çelişen İfadesi Olmamıştır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]