Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar

Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında sanık Sinan Niron (58) ile avukatı hazır bulundu.

Sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme, sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 14 ay hapse mahkum etti.

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı suç içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Sinan Niron, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bir süre sonra tahliye edilen Niron hakkında yine sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yeni bir dava açılmış, sanık tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza Yazan Polis Memuruna Küfreden Fatih Altaylı Savunma Yaptı: İnsanın Ağzından İstemediği Sözler Çıkabiliyor Nilhan Osmanoğlu'na Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Hakim Karşısına Çıkan Müjdat Gezen: Tanımıyorum

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 8 Yeni Üye Seçti! İşte O İsimler Şeyma Subaşı, Yeni Sevgilisi Guido Senia'nın Evine Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:47:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]