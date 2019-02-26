Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar

Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında sanık Yaşar Taştan (59) hazır bulundu.

Savunmasında, maddi imkansızlıkları nedeniyle avukatının bulunmadığını söyleyen sanık, pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Bulunduğu bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Taştan, "Sayın Başkanım söz veriyorum bir daha böyle bir suç işlemeyeceğim. Adaletin karşısına böyle bir suçla çıkmayacağım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 10 ay hapse mahkum etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir 16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı

"Basit Cinsel Saldırı" Suçundan Yargılanan Ümit Karan Hakkında Zorla Getirilme Kararı Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]