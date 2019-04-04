Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar

Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 11 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 11 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında sanık Sercan K, hazır bulundu.


Savunmasında sosyal medyadaki Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımları kendisinin yaptığını kabul eden sanık, pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 21 gün hapse mahkum etti.

Heyet, sanığın geçmişte suç işlememiş olmasını göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:50 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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