Öz, daha sonra hakaret içerikli paylaşımı kaldırarak, yaşanan şiddet olayından dolayı psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, özür diledi. - ADIYAMAN

Konya 'da önceki gün doktor ve sağlık görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kamu görevlilerine hakaret içerikli paylaşım yapan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İzzettin Öz açığa alındı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cumhurbaşkanına hakaret eden doktor açığa alındı - Son Dakika

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