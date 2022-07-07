Cumhurbaşkanına hakaret eden doktor açığa alındı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına hakaret eden doktor açığa alındı

07.07.2022 12:24
Cumhurbaşkanına hakaret eden doktor açığa alındı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İzzettin Öz, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından açığa alındı.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İzzettin Öz, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından açığa alındı.

Konya'da önceki gün doktor ve sağlık görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kamu görevlilerine hakaret içerikli paylaşım yapan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İzzettin Öz açığa alındı.

Öz'ün sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapması büyük tepki çekti. Paylaşım üzerine Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, Öz'ün açığa alınması talimatını verdi.

Öz, daha sonra hakaret içerikli paylaşımı kaldırarak, yaşanan şiddet olayından dolayı psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, özür diledi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanına hakaret eden doktor açığa alındı - Son Dakika

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