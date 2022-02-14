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Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı

14.02.2022 14:19
Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı

Denizli'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret, küfür içerikli paylaşım yapan şüpheli takibe alındı. Ekipler tarafından konumu tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Siber Suçlarla Mücadele, Denizli, Hakaret, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı - Son Dakika
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