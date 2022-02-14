Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret, küfür içerikli paylaşım yapan şüpheli takibe alındı. Ekipler tarafından konumu tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ