Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen sanık gözaltına alındı
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Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen sanık gözaltına alındı

2 saat önce

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen sanık gözaltına alındı, System.String[]
Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" suçlamasıyla Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Cengiz E'yi kent merkezinde yakaladı.
Sanığın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Cumhurbaşkanı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:09 Kaynak: AA
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