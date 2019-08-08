Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen sanık gözaltına alındı
2 saat önce
Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık gözaltına alındı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:09 Kaynak: AA
'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, sosyal medya üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" suçlamasıyla Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Cengiz E'yi kent merkezinde yakaladı.
Sanığın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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