'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında mütalaa - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 4 yıla kadar hapsini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmalarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Celal Çelik katılmadı. Çelik'in avukatı Çağlar Çağlayan duruşmada hazır bulundu.

SAVCI 4 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Celal Çelik'in Ankara Asliye 6. Hukuk Mahkemesinde açılan manevi tazminat davasında ve Anadolu Asliye 15. Hukuk Mahkemesinde açılan manevi tazminat davasında, mahkemeye sunduğu cevap dilekçelerinde kullandığı ifadelerin savunma hakkının kullanılması içinde kalmadığı, Çelik'in üzerine atılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğini kaydetti. Mütalaada, sanık Çelik'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenirken, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Celal Çelik'in avukatı mütalaaya karşı savunmasını yapmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere gelecek celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

(Elyesa Karatepe/İHA)