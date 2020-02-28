Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına gözaltı - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 1 şahsın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. - VAN