Son Dakika › 3. Sayfa › Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına gözaltı - Son Dakika
Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına gözaltı
6 saat önce
VAN (İHA) – Van'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
VAN (İHA) – Van'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 1 şahsın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. - VAN
Son Dakika Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim TSK, Rus yapımı 75 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti